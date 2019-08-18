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Kazakistan'dan bir kadın 3 ayda 2 çocuk sahibi oldu

Kazakistan’da bir kadın, mayıs ayında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Genç kadın aradan 3 ay geçtikten sonra ağustos ayında ise bir erkek çocuk doğurdu.

Detay Haber | 18.08.2019 - 10:40..
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Sıra dışı olayın adresi Kazakistan.

Ülkenin Uralsk şehrinde 24 Mayıs günü bir kız çocuğu dünyaya getiren 29 yaşındaki Lilia Konovalova, yaklaşık 3 ay sonra bir de erkek çocuk doğurdu.

"BENZERSİZ BİR VAKA"

Kazakistan Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Uralsk'ta benzersiz bir vaka ortaya çıktı. 29 yaşındaki Lilia Konovalova, 3 aylık bir farkla 2 bebek doğurdu. Lilia’nın kızı doğmuş ve 3 ay sonra uzun zamandır beklenen oğlu doğmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan'dan bir kadın 3 ayda 2 çocuk sahibi oldu

ELLİ MİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU

Bakanlık, bu vakanın çok nadir olduğunu belirterek, 50 milyonda bir gerçekleşebileceğini söyledi. Doktorlar, bu nadir durumun Lilia’nın 2 adet rahme sahip olması ve bebeklerin bu rahimlerde birbirinden bağımsız olarak gelişmesiyle açıklanabileceğini söyledi.

Kazakistan'dan bir kadın 3 ayda 2 çocuk sahibi oldu

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