Kazakistan'dan bir kadın 3 ayda 2 çocuk sahibi oldu

Sıra dışı olayın adresi Kazakistan.

Ülkenin Uralsk şehrinde 24 Mayıs günü bir kız çocuğu dünyaya getiren 29 yaşındaki Lilia Konovalova, yaklaşık 3 ay sonra bir de erkek çocuk doğurdu.

"BENZERSİZ BİR VAKA"

Kazakistan Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Uralsk'ta benzersiz bir vaka ortaya çıktı. 29 yaşındaki Lilia Konovalova, 3 aylık bir farkla 2 bebek doğurdu. Lilia’nın kızı doğmuş ve 3 ay sonra uzun zamandır beklenen oğlu doğmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

ELLİ MİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU

Bakanlık, bu vakanın çok nadir olduğunu belirterek, 50 milyonda bir gerçekleşebileceğini söyledi. Doktorlar, bu nadir durumun Lilia’nın 2 adet rahme sahip olması ve bebeklerin bu rahimlerde birbirinden bağımsız olarak gelişmesiyle açıklanabileceğini söyledi.