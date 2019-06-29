taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Kazakistan'ı karıştıran fotoğraf

Kazakistan'da bulunan bir şantiyede çekilen fotoğraf, Kazak halkını ayağa kaldırdı. Bir Arap işçinin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf sonrasında Kazaklar, Arapları linç etti.

Haber Merkezi | 29.06.2019 - 18:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kazakistan'ı karıştıran fotoğraf

Mısırlı olduğu öne sürülen bir işçi, Kazakistan'da çalıştığı şantiyeyi biribirine kattı. Sosyal medya hesabından şantiye müdürü ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan personel, bir sonraki gün Kazak işçiler tarafından az daha linç ediliyordu.

TEHDİTLERDEN SONRA KAÇTI

Mısırlı personel sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf sonrasında Kazaklardan çok sayıda tehdit aldı. Bunun üzerine işi bırakarak şantiyeyi terk eden adam fotoğrafı da silerek kaçtı.

Kazakistan'ı karıştıran fotoğraf

KAZAKLAR ARAPLARI LİNÇ ETTİ

Kimliği henüz belirlenemeyen Mısırlı şantiyeden kaçtı ancak bu durum Kazakların öfkesinin dinmesine yetmedi. Şantiyeyi basan Kazaklar, aralarında çok sayıda Arabın da bulunduğu bir grup personeli öldüresiye dövdü.

Kazaklar Arap işçileri linç etti VİDEO

Acımasızca dayak adılan ve adeta işkence edilen personellerin görüntüleri de tıpkı fotoğraf gibi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Olaya ilişkin soruştuma başlatıldı.

Kazakistan'ı karıştıran fotoğraf

ÖZÜR VİDEOSU YAYINLADI

Olayların başlamasına sebep olduğu öne sürülen fotoğrafın sahibi Mısırlı, kaçışından sonra bir özür videosu yayınladı. Videoda, fotoğrafta hiçbir art niyetin bulunmadığını açıklayan şahıs, hem çalışma arkadaşı hem de Kazaklardan özürt diledi.

Kazakistan'ı karıştıran fotoğraf

Mısırlı şahsın önce Moskova'ya, oradan da ülkesine kaçtığı öne sürülüyor. Kazakistan'ın Tengiz şantiyesinde meydana gelen olaylardan yaklaşık 14 yıl önce aynı yerde Türk çalışanları da Kazaklar tarafından darbedilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

285
Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

450
Ekrem İmamoğlu'ndan Esenler ve Harem Otogarı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenler ve Harem Otogarı açıklaması

284
Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğinde

Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğinde

244
Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendilerine zam yaptı

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendilerine zam yaptı

878
Donald Trump, Türk heyetine övgüler yağdırdı

Donald Trump, Türk heyetine övgüler yağdırdı

476
Ekrem İmamoğlu’nu istemeyen İSPARK müdürü istifa etti

Ekrem İmamoğlu’nu istemeyen İSPARK müdürü istifa etti

484
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir