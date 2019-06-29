Kazakistan'ı karıştıran fotoğraf

Mısırlı olduğu öne sürülen bir işçi, Kazakistan'da çalıştığı şantiyeyi biribirine kattı. Sosyal medya hesabından şantiye müdürü ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan personel, bir sonraki gün Kazak işçiler tarafından az daha linç ediliyordu.

TEHDİTLERDEN SONRA KAÇTI

Mısırlı personel sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf sonrasında Kazaklardan çok sayıda tehdit aldı. Bunun üzerine işi bırakarak şantiyeyi terk eden adam fotoğrafı da silerek kaçtı.

KAZAKLAR ARAPLARI LİNÇ ETTİ

Kimliği henüz belirlenemeyen Mısırlı şantiyeden kaçtı ancak bu durum Kazakların öfkesinin dinmesine yetmedi. Şantiyeyi basan Kazaklar, aralarında çok sayıda Arabın da bulunduğu bir grup personeli öldüresiye dövdü.

Kazaklar Arap işçileri linç etti VİDEO

Acımasızca dayak adılan ve adeta işkence edilen personellerin görüntüleri de tıpkı fotoğraf gibi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Olaya ilişkin soruştuma başlatıldı.

ÖZÜR VİDEOSU YAYINLADI

Olayların başlamasına sebep olduğu öne sürülen fotoğrafın sahibi Mısırlı, kaçışından sonra bir özür videosu yayınladı. Videoda, fotoğrafta hiçbir art niyetin bulunmadığını açıklayan şahıs, hem çalışma arkadaşı hem de Kazaklardan özürt diledi.

Mısırlı şahsın önce Moskova'ya, oradan da ülkesine kaçtığı öne sürülüyor. Kazakistan'ın Tengiz şantiyesinde meydana gelen olaylardan yaklaşık 14 yıl önce aynı yerde Türk çalışanları da Kazaklar tarafından darbedilmişti.