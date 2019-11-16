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Kazakistanlı kadın polislere zor anlar yaşattı

Antalya'da, aşırı alkolün etkisiyle giysileriyle atladığı denizden çevredekiler tarafından çıkarılan Kazakistanlı kadın, ikna sonucu bindiği ambulanstan yol üzerinde inerek uzaklaştı.

DHA | 16.11.2019 - 06:41..
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Alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken ve Antalya'da yerleşik yaşadığı öğrenilen Kazakistanlı Aidana N., saat 15.00 sıralarında geldiği Konyaaltı Sahili'nden kıyafetleriyle denize atladı.

Sarhoş kadın bindirildiği ambulanstan inip dans ederek uzaklaştı VİDEO

KİMSEYİ YANINA YAKLAŞTIRMADI

Kadın, çevredekiler tarafından denizden çıkartılıp, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Ancak Aidana N. gelen ekiplere, hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Zaman zaman polise ve sağlık görevlilerine hakaret eden Aidana N., "Dokunmayın bana" diyerek, kimseyi yanına yaklaştırmadı.

Kazakistanlı kadın polislere zor anlar yaşattı

DANS EDEREK GÖZDEN KAYBOLDU

Polisin ikna etmeye çalıştığı Aidana N., kendini kadınlar tuvaletine kapattı. Sağlık görevlilerinin tuvalete girmesine sinirlenen kadın, önce hastaneye gitmek için ambulansa bindi. Ardından ambulanstan inip, Akdeniz Bulvarı üzerinde dans ederek, gözden kayboldu.

Kazakistanlı kadın polislere zor anlar yaşattı

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