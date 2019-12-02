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Kazalar artınca mahalleli yolu trafiğe kapattı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yaşanan yaralanmalı kazanın ardından, kazanın yaşandığı yerde mahalleli yolu trafiğe kapatarak tedbir alınmasını istedi.

DHA | 02.12.2019 - 20:04..
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Kütahya’nın Domaniç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında, otomobille motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazadan sonra yolu trafiğe kapatan mahalle halkı, son günlerde çevre yolunda meydana gelen kaza sayısında artış olduğunu belirterek, kavşağa trafik ışıkları konularak tedbir alınmasını istedi.

TRAFİK IŞIĞI İSTEDİLER

Kazanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında toplanan mahale halkı, çevre yolunda her gün kaza olduğunu ve tedbir alınmasını isteyerek yolu trafik kapattı.

Mahalle halkı kavşakta son günlerde kaza sayında artış olduğunu belirterek, trafik ışıkları konularak tedbir alınmasını istedi.

''ARTIK ÇÖZÜM BULUNSUN''

Kazaları protesto edenlerden Hasan Hüseyin Kocaağa, çevre yolunda her gün kaza olduğunu ve trafik ışıklarının konulması gerektiğini ifade ederek, “Burası tehlikeli geçiş noktası. Her gün bir kaza oluyor. Dün bir kaza, bugün bir kaza buraya mutlaka trafik lambası, trafik işaretleri konulması lazım. Bugün yolu kapatıp protesto ediyoruz. Buraya artık bir çözüm bulunsun” diye konuştu.

TEDBİR SÖZÜ ALDILAR

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Amiri Adil Ahmet Köşe toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada kısa sürede tedbir alınacağını söyledi. Bunun üzerine kalabalık dağıldı.Yaralanmalı kazanın ardından mahalleli yolu trafiğe kapattı -1


Yaralanmalı kazanın ardından mahalleli yolu trafiğe kapattı -2

Yaralanmalı kazanın ardından mahalleli yolu trafiğe kapattı -3

Yaralanmalı kazanın ardından mahalleli yolu trafiğe kapattı -4

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