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Samsun'da kazan hırsızlığını komşular fark etti

Kentin Bafra ilçesinde 2 katlı müstakil evden bakır kazan çalan şahıs kameraya yakalandı. Hırsız bakır kazanı çıkarmak için dakikalarca uğraştı.

İHA | 07.05.2019 - 09:03..
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Olay, Yaka Mahallesi İshaklı Caddesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

Teoman Fehmi Karaosman’a ait 2 katlı müstakil binanın arka bahçesinde bulunan binanın kapısının açık olduğunu fark eden komşuları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

Kazan hırsızı kameraya yakalandı VİDEO

KUCAĞINA ALDIĞI KAZANLA KAÇTI

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kamera kayıtlarında bir şahsın önce kapıyı açmak için uğraştığını daha sonra camı kırarak içeri girdiğini ve bir süre sonra da kucağında bakır kazanla birlikte çıkarak kaçtığını tespit etti.

Samsun'da kazan hırsızlığını komşular fark etti

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS SERBEST KALDI

Polis ekipleri daha önceden hırsızlıktan sabıkası bulunan O.T.’nin (21) kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Aşayış Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 10 gün önce aynı evden ve Büyükcami Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evden televizyon ve bakır kazan hırsızlığı iddiasıyla Bafra Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıs, çıkartıldığı mahkeme tarafından denetimde serbestlik kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

Samsun'da kazan hırsızlığını komşular fark etti

2 KEZ SOYULAN EV SAHİBİ GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI

Aynı evde 10 gün önce yaşanan hırsızlık olayı sonrası ev sahibi Teoman Fehmi Karaosman’ın arka bahçeye güvenlik kamerası taktırdığı öğrenildi.

Samsun'da kazan hırsızlığını komşular fark etti

Samsun'da kazan hırsızlığını komşular fark etti

Samsun'da kazan hırsızlığını komşular fark etti

Samsun'da kazan hırsızlığını komşular fark etti

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