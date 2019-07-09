taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7332
Euro
6.4329
Altın
1392.37
Borsa
98695.44
Gram Altın
256.826

Kazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemedi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı.

DHA | 09.07.2019 - 03:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaza meydana geldi.

Şükrü B. idaresindeki 20 UA 721 plakalı otomobil, Kelekçi Yolu Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Takla atan otomobil, yan yatarak durabildi. Otomobildeki sürücü Şükrü B. ile yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan yaralıları çıkartmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü Şükrü B. itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

YARALI KADIN ŞOKA GİRDİ

Kazanın ardından şoka giren otomobildeki yaralı kadın ise araçtan çıkmak istemedi. Çığlık atan ve ağlayan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen sakinleştirilemedi. Daha sonra ise baygınlık geçiren yaralı kadın, otomobilin içerisine giren itfaiye ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemedi


Kazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemedi

Kazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemedi

Kazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemedi

Kazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemedi

Kazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemedi

Kazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

54
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

66
Adana'da polise bıçaklı saldırı

Adana'da polise bıçaklı saldırı

19
Ahlatlılar sıcak havalarda soluğu Van Gölü'nde aldı

Ahlatlılar sıcak havalarda soluğu Van Gölü'nde aldı

3
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

3
Libya'da alıkonulan 6 Türk gemici Türkiye'de

Libya'da alıkonulan 6 Türk gemici Türkiye'de

1
Ürgüp’te eski bir otelde ceset bulundu

Ürgüp’te eski bir otelde ceset bulundu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir