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Kazara av tüfeğiyle vurulan 13 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'da hayvan otlatan 13 yaşındaki çocuk, arkadaşının elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 22.01.2020 - 00:37..
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Başdeğirmen Mahallesi’nde, hayvan otlatan iki çocuk ailelerinden habersiz olarak yanlarında götürdükleri av tüfeğiyle oynarken silah A.G’nin (15) elinde ateş aldı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Silahtan çıkan saçmalarla 13 yaşındaki S.B. ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, A.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazara av tüfeğiyle vurulan 13 yaşındaki çocuk öldü

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