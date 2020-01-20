Elindeki tüfek ateş alan 16 yaşındaki genç öldü

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli Köyü'nde, 16 yaşındaki Berkay Dinçer, arkadaşlarıyla birlikte evlerinin bahçesine geldi.

SAÇMALAR KAFASINA İSABET ETTİ

Bu sırada dengesini kaybedip düşerken elinde bulunan av tüfeği kazara ateş aldı.Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Dinçer'in kafasına isabet etti. Genç, ağır yaralanırken, birlikte bahçede bulunan arkadaşları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı genç, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Berkay'ın Çemişgezek Çok Programlı Lisesi 9. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.