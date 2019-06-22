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Kazara iki kişiyi silahıyla vurunca kalp kirizi geçirdi

Afyonkarahisar'da rastgele ateş açtıktan sonra yere indirdiği silahının kazara ateş alması sonucu 2 kişiyi yaralayan zanlı, olayın ardından kalp krizi geçirdi.

AA | 22.06.2019 - 03:56..
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Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören beldesinde kız istemeye giden bir grup, ziyaret sonrası 'eğlenme' maksadıyla sokakta taşkınlık yaptı. C.K. (54) de belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı.

Kazara iki kişiyi silahıyla vurunca kalp kirizi geçirdi

YERE İNDİRDİĞİ SİLAH ATEŞ ALDI

C.K’nin tutukluk yapması nedeniyle yere indirdiği tabancasının kazara ateş alması sonucu çıkan mermiler, Ramazan Başer (64) ile Muhammet Nazmi Arıkan'a (17) isabet etti. Başer ile Arıkan yaralandı, C.K. ise olay sonrası bulunduğu yerde kalp krizi geçirdi.

Kazara iki kişiyi silahıyla vurunca kalp kirizi geçirdi

2 YARALI DA KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar ve kalp krizi geçiren C.K. ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Başer ile Arıkan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımdaki C.K'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kazara iki kişiyi silahıyla vurunca kalp kirizi geçirdi

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