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Kazara kendini vuran çoban yaşamını yitirdi

Amasya'da hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban Samsun'daki hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

İHA | 20.01.2020 - 00:10..
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Samsun'un Asarcık ilçesine sınır olan Amasya'nın Taşova ilçesinin Alçakbel Köyü'nde, hayvan otlatan 23 yaşındaki Özcan Kaya omzuna astığı av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendini bacağından yaraladı.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Tüfek omzunda asılı halde amcası Mehmet Kaya tarafından yaralı olarak bulunan Özcan Kaya, yakınları tarafından olay yerine yakın olduğu için Samsun'un Asarcık ilçesindeki Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların müdahale ettiği genç çobanın yolda hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazara kendini vuran çoban yaşamını yitirdi

Kazara kendini vuran çoban yaşamını yitirdi

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