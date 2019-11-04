Kazada yaralanan eşinin ayakkabısını elinden bırakmadı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan eşinin ayakkabısını bir an olsun elinden bırakmayan Durmuş Yüce, hastane koridorunda ağlayarak eşini bekledi.

Aksaray'da kamyon ile otomobil çarpıştı VİDEO

OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Hanifi Aksoy (56) idaresindeki kamyon, Tacin Caddesi Sanayi kavşağında Adem Çınar (35) idaresindeki otomobille çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü ile Zeynep Yüce (52), Hilal Yüce (21), Ömer İpek (5) ve Durmuş Yüce (54) yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde sıkışan Adem Çınar ve Zeynep Yüce'yi, itfaiye ekipleri 15 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı.

EŞİNİ AĞLAYARAK BEKLEDİ

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeynep Yüce'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, eşinin ayakkabısını bir an olsun elinden bırakmayan Durmuş Yüce, hastane koridorunda ağlayarak eşini bekledi.