Kazaya bakarken kaza yaptı: 3 yaralı

Düzce'de TEM yolunun Gümüşova rampaları mevkisinde yağış altında, Ankara yönünde giden Murat Ağar yönetimindeki otomobil, kayarak, bariyerlere çarptı.

Aynı yöne giden Suriye uyruklu Muhammed Alzahravi (45), hasarlı kazaya bakmaya çalıştığı sırada, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan Alzahravi'nin otomobili, çekiciye ve kaza yapan Ağar'ın otomobiline çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada, Muhammed Alzahravi ile diğer otomobilde bulunan Süreyle Ağar (42) ve Göksu Ağar (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.









