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Kazaya bakarken kaza yaptı: 3 yaralı

Düzce'de yoldaki kazaya bakayım derken direksiyon kontrolünü yitiren kişi kaza yaptı.

DHA | 11.07.2019 - 20:39..
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Düzce'de TEM yolunun Gümüşova rampaları mevkisinde yağış altında, Ankara yönünde giden Murat Ağar yönetimindeki otomobil, kayarak, bariyerlere çarptı.

Aynı yöne giden Suriye uyruklu Muhammed Alzahravi (45), hasarlı kazaya bakmaya çalıştığı sırada, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan Alzahravi'nin otomobili, çekiciye ve kaza yapan Ağar'ın otomobiline çarptı.

Kazaya bakarken kaza yaptı: 3 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada, Muhammed Alzahravi ile diğer otomobilde bulunan Süreyle Ağar (42) ve Göksu Ağar (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin ilk müdahalesinin  ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

Kazaya bakarken kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya bakarken kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya bakarken kaza yaptı: 3 yaralı

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