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Kazaya giden CANKUR ekibi kaza yaptı

Adana’da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden CANKUR ekibi kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA | 31.08.2019 - 12:11..
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Kavşağı’nda meydana gelen kazada, ihbar üzerine 01 ETS 91 plakalı CANKUR minibüsü trafik kazasına müdahale etmek üzere yola çıktı.

İKİ ARACA BİRDEN ÇARPTI

CANKUR ekibinin içinde bulunduğu minibüs, hareket halindeki 06 DT 7425 plakalı hafif ticari araca ardından park halindeki 07 AAD 441 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına ait kamyonete çarparak yan yattı.

Kazaya giden CANKUR ekibi kaza yaptı

"CANKUR KIRMIZIDA GEÇTİ"

Kazada CANKUR ekibinden 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anının anlatan hafif ticari araç sürücüsü Ferhat Tülek, "Ben yeşilde geçtim. CANKUR kırmızıda geçti ve hızlıydı.” dedi. Belediye personeli Sibel Yücel ise “Minibüs takla atarak gitti. Çok korktuk." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kazaya giden CANKUR ekibi kaza yaptı

Öte yandan bazı vatandaşlar kazayı sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Kazaya giden CANKUR ekibi kaza yaptı

Kazaya giden CANKUR ekibi kaza yaptı

Adana’da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden CANKUR ekibi kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde Dadaloğlu Kavşağı’nda meydana gelen kazada, ihbar üzerine 01 ETS 91 plakalı CANKUR minibüsü trafik kazasına müdahale etmek üzere yola çıktı. CANKUR ekibinin içinde bulunduğu minibüs hareket halindeki 06 DT 7425 plakalı hafif ticari araca ardından park halindeki 07 AAD 441 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına ait kamyonete çarparak yan yattı. Kazada CANKUR ekibinden 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza anının anlatan hafif ticari araç sürücüsü Ferhat Tülek, "Ben yeşilde geçtim. CANKUR kırmızıda geçti ve hızlıydı” dedi.
Belediye personeli Sibel Yücel ise, “Minibüs takla atarak gitti. Çok korktuk" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan bazı vatandaşlar kazayı sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

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