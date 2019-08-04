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Kazaya yardım için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü

Karabük'te şarampole yuvarlanan otomobile yardıma için duran minibüse, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

İHA | 04.08.2019 - 16:00..
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Karabük – Kastamonu Karayolu Çevri köprü mevkiinde seyreden Rıdvan Bahadır idaresindeki otomobil, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazaya yardım için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü

Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilde bulunan sürücü Rıdvan Bahadır ile yanında bulunan Bahattin Zeren, İbrahim Eken ve Hilmi Bilicen dışarı çıkarıldı.

Kazaya yardım için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü

ARKADAN ÇARPTI

Bu sırada yine aynı istikamete gitmekte olan ve yardım için duran Celalettin Özbek idaresindeki minibüse, Hüseyin Akın idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Akın ile yanında bulunan Doğan Topaloğlu ve Yücel Kopal yaralandı. Kaza sonrası olay yerine AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Doğan Topaloğlu, ekiplerin yardımları ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Medikar Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Doğan Topaloğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya yardım için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü

Kazaya yardım için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü

Kazaya yardım için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü

Kazaya yardım için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü

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