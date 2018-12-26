Arazi taşıtının arkadan çarpması neticesinde buzlu zeminde savrulan otobüs yol kenarındaki hendeğe düşerek durabildi. Kazada 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kazdağları’nda buzlanma nedeniyle kaza: 10 yaralı VİDEO



KALKIM-EDREMİT YOLU İÇİN UYARI

Ayrıca Yenice ilçesinin Kalkım Belediyesi, sosyal medya üzerinden Jandarma Komutanlığının bir uyarı mesajını yayınladı. Mesajda "Kalkım-Edremit yolu Hanlar mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmekte olup acil işi olmayan vatandaşlarımızın Edremit yolunu kullanmamaları, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için trafiğe çıkan araçlarında kar lastiği ve zincir bulunması önemle duyurulur." denildi.