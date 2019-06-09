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Kazdağları'nda çöplük alanda yangın

Balıkesir'e bağlı Kazdağları'nda çıkan yangında 4 hektarlık alanda zeytin ağaçları zarar gördü.

AA | 09.06.2019 - 18:19..
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kazdağları'nda kurulu kırsal Doyran Mahallesi'nde bulunan çöplükten dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi.

HELİKOPTERLİ MÜDAHALE

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli helikopterle havadan, 2 arazözle ve 2 itfaiye aracıyla da karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kazdağları'nda çöplük alanda yangın

Bu arada, ilk belirlemelere göre çöplük yakınındaki 4 hektarlık alanda bulunan zeytin ağaçlarının yangından zarar gördüğü bildirildi.

Kazdağları'nda çöplük alanda yangın

Kazdağları'nda çöplük alanda yangın

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