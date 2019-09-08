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Kazdağları’ndan 1 ton çöp toplandı

'Kazdağları nefes alsın' sloganıyla yapılan çevre etkinliğinde Kazdağları’ndan 1 tona yakın çöp toplandı.

İHA | 08.09.2019 - 18:37..
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Edremit Belediyesi tarafından organize edilen ve çevre dernekleri ile belediye personelinin destek verdiği etkinlikte Kazdağları’nda mesire yeri olarak kullanılan ve adeta çöplüğe dönen alanlar katılımcılar tarafından temizlendi.

1 TON PİKNİK ATIĞI TOPLANDI

Kazdağları’nı temizlemenin önemli olmadığı önemli olanın Kazdağları’nı kirletmemek olduğunu vurgulayan katılımcılar, bu alanlarda piknik veya aktivite yapan doğa dostlarını çöplerini bu alanda bırakmamaları konusunda uyardı. Yapılan etkinlikte yaklaşık 1 ton piknik atığı çöp toplandı. Katılımcılar daha sonra topladıkları çöp torbalarının önünde fotoğraf çektirdi.

Kazdağları’ndan 1 ton çöp toplandı

Kazdağları’ndan 1 ton çöp toplandı

Kazdağları’ndan 1 ton çöp toplandı

Kazdağları’ndan 1 ton çöp toplandı

Kazdağları’ndan 1 ton çöp toplandı

Kazdağları’ndan 1 ton çöp toplandı

Kazdağları’ndan 1 ton çöp toplandı

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