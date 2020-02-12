taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0396
Euro
6.596
Altın
1566.38
Borsa
121149.54
Gram Altın
303.558
Bitcoin
62073.49

Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor

Kayseri'de kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası, uzman antropologlar tarafından temizlendikten sonra müzede sergilenecek.

DHA | 12.02.2020 - 13:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'nin Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazılarda, 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası bulundu. Yaklaşık 3 gün süren kurtarma kazıları neticesinde, zürafa kafatası alçı ceket yöntemiyle topraktan çıkarıldı.

ANTROPOLOG TARAFINDAN TEMİZLENDİ

Temizlenmesi için Kayseri Bilim Merkezi'ne getirilen zürafa kafatası, yapılan çalışma ile önce alçıdan arındırıldı. Büyüklüğü ile dikkat çeken zürafa kafatasının şu ana kadar yüzde 60'ının temizlendiği öğrenildi.

Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor

"KORUNMA DURUMU ÇOK İYİ"

Uzman Antropolog Ömer Dağ, zürafa kafatasının 7,5 milyon yıllık geçmişi ile önemli bir tür olduğunu söyleyerek, "Taşhan bölgesinde yaptığımız kazılarda zürafaya ait kafatasını bulduk. Kafatasına zarar gelmemesi için alçı ceket yöntemi uyguladık. Fosili laboratuvar ortamına getirdik. Kafatasının 7,5 milyon yıllık olmasına rağmen korunma durumu çok iyi. Kafatasında herhangi noksanlık ve kırıklık yok. 25 gündür zürafa kafatasının konservasyon işlerini yapıyoruz. Fosilin tanımlanması, incelenmesi laboratuvar ortamında yapılıyor." dedi.

Öte yandan, fosilin 2 ay içinde temizlenerek Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.

Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor

Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor

İlginizi Çekebilir
Sağlık ocağına gelen hasta, çalışana tokat attı
Mesai saati dışında Bayrampaşa Aile Sağlık Merkezi'ne gelen bir kadın hastanın, ilaç yazılmayınca sağlık çalışanına tokat attığı anlar kameraya yansıdı.
ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü hemşehrileriyle görüştü
New Jersey eyaletinde, Paterson şehrindeki görevine başlayan İbrahim Mike Bayçora, gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, "Başarım için dua eden tüm insanlara minnettarım." dedi.
İran’da yoğun kar yağışı 8 can aldı
İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Muçteba Halidi, ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Asansörde idrarını yapan sucu konuştu
İzmir'de, asansörde boş damacanaya idrarını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sucu verdiği ifadesinde, "İdrarımı damacanaya değil, asansörün zeminine yaptım" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
160
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
417
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
142
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
380
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
73
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
345
Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması
Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması
205
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir