Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor

Kayseri'nin Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazılarda, 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası bulundu. Yaklaşık 3 gün süren kurtarma kazıları neticesinde, zürafa kafatası alçı ceket yöntemiyle topraktan çıkarıldı.

ANTROPOLOG TARAFINDAN TEMİZLENDİ

Temizlenmesi için Kayseri Bilim Merkezi'ne getirilen zürafa kafatası, yapılan çalışma ile önce alçıdan arındırıldı. Büyüklüğü ile dikkat çeken zürafa kafatasının şu ana kadar yüzde 60'ının temizlendiği öğrenildi.

"KORUNMA DURUMU ÇOK İYİ"

Uzman Antropolog Ömer Dağ, zürafa kafatasının 7,5 milyon yıllık geçmişi ile önemli bir tür olduğunu söyleyerek, "Taşhan bölgesinde yaptığımız kazılarda zürafaya ait kafatasını bulduk. Kafatasına zarar gelmemesi için alçı ceket yöntemi uyguladık. Fosili laboratuvar ortamına getirdik. Kafatasının 7,5 milyon yıllık olmasına rağmen korunma durumu çok iyi. Kafatasında herhangi noksanlık ve kırıklık yok. 25 gündür zürafa kafatasının konservasyon işlerini yapıyoruz. Fosilin tanımlanması, incelenmesi laboratuvar ortamında yapılıyor." dedi.

Öte yandan, fosilin 2 ay içinde temizlenerek Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.