KCK firarisi Sara Aktaş'a hapis cezası

Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen firari Sara Aktaş, yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, firari sanık Aktaş katılmadı. Duruşmada, Aktaş'ın avukatı hazır bulundu.
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin suç işlemediğini savunarak, hakkındaki tüm suçlamalardan beraatını talep etti.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Aktaş'ın ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' ve ''terör örgütü propagandası'' yapmak suçlarından 17 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Sanık hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle verilen cezadan indirim yapmayan heyet, sanık hakkında çıkarılan tutuklama yönelik yakalama kararının infazının beklenilmesine karar verdi.