taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2523
Euro
5.9335
Altın
1214.26
Borsa
94439.02
Gram Altın
204.857

KDK devreye girdi, gence üniversite kapıları açıldı

Kamu Denetçiliği Kurumunca,(KDK) üniversite sınavında başarılı olan ancak e-okul sisteminde kaydı bulunmadığı için üniversiteye kayıt yaptıramayan öğrencinin mağduriyeti giderildi.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 15:55..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Haziranda yapılan sınavda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne yerleşen ve "e-devlet" üzerinden üniversiteye "e-kayıt" yaptırmak isteyen öğrenci, lise mezuniyet bilgilerinin "e-okul" sisteminde bulunmaması nedeniyle kaydını tamamlayamadı.

KAYIT SÜRESİNİ KAÇIRDI

Sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına başvuran öğrenci, kayıt süresini kaçırarak üniversiteye gitme hakkını kaybetti.

KDK devreye girdi, gence üniversite kapıları açıldı

MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ, KAYIT YAPTIRDI

Bunun üzerine öğrenci, MEB tarafından eksik ve yanıltıcı bilgi verildiği, bu nedenle kayıt süresini kaçırdığı ve kaydını yaptıramadığı gerekçesiyle KDK'ye başvurdu.

Öğrencinin başvurusunu inceleyen ombudsmanlığın YÖK ile temasa geçmesinin ardından öğrencinin mağduriyeti giderildi ve üniversiteye kaydı yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları

Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları

695
Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

96
Gebze'de viyadük çöktü

Gebze'de viyadük çöktü

169
Almanya'da akaryakıt krizi

Almanya'da akaryakıt krizi

115
Yunanistan, yine provokasyon peşinde

Yunanistan, yine provokasyon peşinde

284
Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

78
Arap prenslerin yat partisinden yeni görüntüler

Arap prenslerin yat partisinden yeni görüntüler

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir