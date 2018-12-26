KDK'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı

Liseye yerleştirmede mağduriyet yaşayanlar, sorunun giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kuurmu'na (KDK) başvurdu.

Oğlunun okula ancak iki vasıta değiştirerek gidebildiğini ifade eden şikayetçi veli, bir futbol takımının lisanslı oyuncusu olan çocuğunun profesyonel spor yaptığını, bu nedenle okuluna zaman ayıramadığını bildirdi.

İSTENEN LİSEYE KAYIT YAPTIRAMAMA ŞİKAYETİ

Diğer bir şikayetçi ise çocuğu, eşit şartlardaki bir başka öğrenciden bir ay büyük olduğu için istediği liseye kaydının yapılmadığını ifade etti.

Ortaokuldan mezun olan çocuk sayısı ile o bölgede lise kontenjanının yetersiz olması yüzünden, çocukların daha uzak okullara gönderilmesi de şikayet konusu oldu.

BAKANLIĞA TAVSİYE KARARI

Anadolu liselerinin, bazılarının sınavlı bazılarının sınavsız öğrenci almasının adaletli olmadığını savunan bazı şikayetçiler, bu durumu KDK'ye iletti. Şikayetleri değerlendiren KDK, Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilmek üzere tavsiye kararı aldı.

MAĞDURİYETLERİ GİDERİN TALEBİ

Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen tavsiye kararında, KDK'ye başvuran ve benzer durumda olan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, yeni mağduriyetlerin oluşmaması için uygun standarttaki düzenlemelerin yapılması gerektiği kaydedildi.