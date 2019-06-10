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KDV ve tapu harcında indirim süresi uzatıldı

KDV ve tapu harcı indiriminin süresi, Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık tarihine ertelendi.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 10:43..
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Türkiye'de ekonomiyi canlandırmak ve konut sektörünü hareketlendirmek için vergi süresi, 31 Mart 2019'a kadar ertelenmişti. Alınan yeni kararla bu süreç, ileri bir tarihe taşındı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre KDV ve tapu harcı indirimi, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlar bu tarihe kadar bu fırsattan yararlanabilecek.

YÜZDE 18 YERİNE YÜZDE 8'LİK ORAN

O tarihe kadar konut satışlarında KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanacak.

KDV ve tapu harcında indirim süresi uzatıldı

TAPU HARÇLARINDA YÜZDE 3'LÜK FIRSAT

Tapu harçlarında daha önce yüzde 4’ten 3’e indirilen oran da yıl sonuna kadar devam edecek.

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