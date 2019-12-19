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Kebapçıda gaz dolu fırının patladığı anlar kamerada

Ustasının işi bıraktığı iş yeri sahibi, müşterinin siparişini hazırlamak için açtığı içerisi gaz dolu fırının patlaması sonucu ağır yaralandı.

İHA | 19.12.2019 - 09:41..
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Şişli Fulya’da geçtiğimiz ağustos ayında bir kebapçıda meydana gelen olayda kebapçı 35 yaşındaki Yusuf Sümbül, iş yerine geldiğinde fırıncı ustasının aniden işi bıraktığını öğrendi.

İÇERİDE BİRİKEN GAZ PATLADI

Müşteriden de lahmacun siparişi gelmesi üzerine fırının başına geçen Sümbül, gazı açtıktan sonra fırını yaktı. Fırının kapağını kapatarak beklemeye başlayan adam, siparişi hazırlamaya başladı. O esnada kapağı kapatılan fırındaki ateş havasızlıktan dolayı sönünce, içeride gaz birikmeye başladı. Sümbül’ün bir süre sonra hazırladığını atmak için kapağını açtığı ve tekrar ateş yaktığı fırın, büyük bir gürültüyle patladı.

Kebapçıda gaz dolu fırının patladığı anlar kamerada ViDEO

3 AY BOYUNCA YANIK TEDAVİSİ GÖRDÜ

Patlama esnasında siparişi fırına atmak için başını yakınlaştıran Yusuf Sümbül, ağır şekilde yaralandı. Patlamanın etkisiyle yere düşen adam, can havliyle kendisini lavaboya attı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan Sümbül, üstünü çıkarttıktan sonra çalışanların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan adam, yaklaşık 3 aylık tedavinin ardından taburcu edildi.

"YARASI AĞIRDI, YÜZÜNDE VE KOLLARINDA YANMALAR VARDI"

Olay hakkında konuşan iş yerinin fırıncı ustası Mehmet Taş, “Fırını yakıp daha sonra kapağını kapatmışlar. Ustamız yanlışlıkla kapatmış, kapağı kapattıktan sonra ateş sönüyor ve içerisinde gaz birikiyor. Sonrasında içerisinde gaz biriken fırını yakıyor ve birden patlıyor. İçerideki ateş dışarıya vuruyor, maalesef buradaki insana geldiği için patlama oluyor. Sonrasında kendisi yaralandı ve hastaneye gitti. Yarası ağırdı, yüzünde ve kollarında yanmalar vardı.” dedi.

(Özel) Kebapçıda fırın patladı, iş yeri sahibi ağır yaralandı: O anlar kamerada -1

(Özel) Kebapçıda fırın patladı, iş yeri sahibi ağır yaralandı: O anlar kamerada -2

(Özel) Kebapçıda fırın patladı, iş yeri sahibi ağır yaralandı: O anlar kamerada -3

(Özel) Kebapçıda fırın patladı, iş yeri sahibi ağır yaralandı: O anlar kamerada -4

(Özel) Kebapçıda fırın patladı, iş yeri sahibi ağır yaralandı: O anlar kamerada -5

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