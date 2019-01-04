taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.422
Euro
6.1904
Altın
1292.87
Borsa
88489.88
Gram Altın
225.682

Kebapçıya giren hırsızlar 'Çapkın' papağanı çaldı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Yaşar Alaz'ın (60) işlettiği kebapçıya giren hırsızlar, Jako cinsi 'Çapkın' isimli papağanı da alarak kayıplara karıştı.

DHA | 04.01.2019 - 10:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Yaşar Alaz'ın işlettiği kebapçıya, önceki gece, kimliği belirsiz kişiler hırsızlık yapmak için girdi. Kebapçıdan; kafeste bulunan 'Çapkın' isimli papağan ile televizyon, 650 lira ve aralarında antikaların da olduğu duvarlardaki eşyaları çalındı.

''ÇALDIKLARINIZ SİZİN OLSUN, PAPAĞANIMI GERİ VERİN''

Sabah kebapçıya gelen Alaz, kapı kilidinin kırılarak açıldığını fark etti. İçeri giren Alaz, papağanının kafesinin boş olduğunu, içinde tüylerin bulunduğunu, televizyonun, kasadan paranın ve bazı eşyaların çalındığını görünce İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Alaz, 7 yıldır beslediği papağanın çalınmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Çaldıklarınız sizin olsun, 'Çapkın'ımı bana getirin. Kaç paraya satacaksanız, ne kadar istiyorsanız ben size veririm." dedi.

Kebapçıya giren hırsızlar 'Çapkın' papağanı çaldı

MASALARDA DOLAŞIR, MÜŞTERİLERİN ELİNDEN BESLENİRDİ

Doğumundan itibaren 7 yıldır beslediği 'Çapkın' adındaki papağanının çalınmasından büyük üzüntü duyan Yaşar Alaz, hayvanın sürekli masalarda dolaşarak, müşterilerin elinden beslendiğini söyledi. Papağanın telef edileceğinden korktuğunu belirten Alaz, seslendiği hırsızlardan 'Çapkın'ı getirmelerini istedi.

Kebapçıya giren hırsızlar 'Çapkın' papağanı çaldı


İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kebapçıda detaylı inceleme yaparak, delil topladı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesinde ise minibüs sürücüsünün, Yaşar Alaz'ın işlettiği kebapçının yanına gelerek park ettiği, içinden inen 2 kişinin de yüzlerini kapatarak, çevrede dolaştığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kebapçıya giren hırsızlar 'Çapkın' papağanı çaldı


Kebapçıya giren hırsızlar 'Çapkın' papağanı çaldı

Kebapçıya giren hırsızlar 'Çapkın' papağanı çaldı

Kebapçıya giren hırsızlar 'Çapkın' papağanı çaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

59
Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

33
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

54
Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

25
Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

29
Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

45
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş taraftarına cevap

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş taraftarına cevap

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir