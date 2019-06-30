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Kedi besleyen kadın anne ve kızın saldırısına uğradı

Adana'da kedi besleyen genç kadına, anne ve kızı "Sokağı kirletiyorsun" gerekçesiyle saldırdı.

DHA | 30.06.2019 - 09:05..
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Adana'nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde 5 yıldır yaşadığı mahalledeki sokak kedilerini besleyen Merve A.’ya, aynı mahallede oturan anne G.A. ve kızı M.E., mahalleyi kirlettiğini ve kedilerden rahatsız olduklarını söyleyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı.

KEDİLERDEN BİRİNE TEKME ATTI

Tartışma sırasında iddiaya göre M.E.’nin yanında bulunduğu çocuğu kedilerden birine tekme attı. Ardından da anne ve kızı, Merve A.'yı darbetti.

Kedi besleyen kadın anne ve kızın saldırısına uğradı

İlk defa başına böyle bir durumun geldiğini öne süren Merve A., "Yüksek bir ses tonuyla konuşmaya başladılar. Ben de gayet iyi niyetle kedileri beslediğimi ve çevreye bir zararımın olmadığını söyledim. Hakaret etmeye başladılar. Daha sonra M.E’nin çocuğu kedilerden birine vurdu. Bakın dedim siz beslememe kızıyorsunuz ama çocuğunuz kediye işkence yapıyor dedim. Sinirlenerek hakaretlere devam ettiler. Ben de bunun üzerine cep telefonumu çıkarak o anları kamerayla kayda almak istedim. Elime vurup telefonumu elimden alıp yere atıp kırdılar. Sonra da ikisi birlikte bana saldırıp biri saçımdan, biri kolumdan tutarak vücudumun çeşitli yerlerini darbettiler” dedi.

Kedi besleyen kadın anne ve kızın saldırısına uğradı

İyi niyetli ve hayvan dostu insanların azınlıkta olduğunu söyleyen Merve A., hayvan sevmeyen insanın yaşadığı olayda görüldüğü gibi insan da sevemeyeceğini dile getirdi.

Hayvanları sevmeyen insanların en azından sevenlere engel olmaması gerektiğini kaydeden genç kız olay sonrası darp raporu alıp karakola şikayetçi olduğunu ve sorumluların ceza alması için sürecin takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

Kedi besleyen kadın anne ve kızın saldırısına uğradı

Kedi besleyen kadın anne ve kızın saldırısına uğradı

Kedi besleyen kadın anne ve kızın saldırısına uğradı

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