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Kedi kurtarma operasyonunda 'mangal' yöntemi de fayda etmedi

Hatay'da, çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kedi için itfaiye ekipleri ve mahalleli seferber oldu.

AA | 28.07.2019 - 19:56..
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için yürütülen çalışmalar sonuçsuz kalırken, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle yakılan mangal da fayda sağlamadı.

Kedi kurtarma operasyonunda 'mangal' yöntemi de fayda etmedi

MANGAL YÖNTEMLİ OPERASYON

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, çöp konteynerinin yanına bırakılan kavanozdan süt içmek isteyen bir kedinin başı kavanoza sıkıştı.

Kedi kurtarma operasyonunda 'mangal' yöntemi de fayda etmedi

Sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışan kedinin hareketleri sonucunda kavanoz kırılsa da büyük bir cam parça boynunda takılı kaldı. Bir hafta boyunca kediyi farklı yöntemlerle yakalayıp kurtarmaya çalışan mahalleli, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kedi kurtarma operasyonunda 'mangal' yöntemi de fayda etmedi

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de 2 saatlik uğraşlara rağmen kediyi yakalayamadı.

Kedi kurtarma operasyonunda 'mangal' yöntemi de fayda etmedi

KEDİYİ YAKALAMAK İÇİN MANGAL YAKILDI

Bir türlü yakalayamayan kedi için, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle mangal yakıldı. Mahalle sakinleri, evlerinden getirdikleri et ve tavuk parçalarını pişirirken, mahalledeki bütün kediler mangalın başına toplandı ancak kurtarılmaya çalışılan kedi gelmedi. Pişen etler mahallenin kedilerine dağıtıldı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Gönüleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftadır kediyi yaşadığı bu durumdan kurtarmak için çalıştıklarını söyledi.

Kedi kurtarma operasyonunda 'mangal' yöntemi de fayda etmedi

KEDİ YİNE KURTARILAMADI

Kediye "Kömür" ismini verdiklerini aktaran Gönüleri, bütün çabalarına rağmen kediyi kurtaramadıklarını belirtti.

Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Kara Yıldırım da bilinçsizce atılan bir kavanozun kediyi bir haftadır bu şekilde yaşamak zorunda bıraktığını anlatarak, vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Kedi kurtarma operasyonunda 'mangal' yöntemi de fayda etmedi

Yakalanamayan kedinin, veteriner hekim yardımıyla bayıltılması ve boynundaki cam parçasının çıkarılması planlanıyor.

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