Kedi Pamuk okullu oldu, öğrencilerin sevgisini kazandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesindeki Selim Eren İlkokulu/Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, okulun bahçesinde gördükleri ve 'Pamuk' adı verdikleri sokak kedisinin bakımını üstlenmek için Fen Bilgisi Öğretmeni Çiğdem Uğur Demir'den yardım istedi.

AŞISI YAPILDI

Okul yönetiminin de fikre olumlu yaklaşmasıyla ilk olarak belediye barınağındaki veterinere götürülen Pamuk'a aşıları yaptırıldı.

PAMUK, ÖĞRENCİLERE EMANET

Bakımı ve beslenmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan Pamuk, zamanla can dostlarıyla birlikte derslere de girmeye başladı.

ÖĞRENCİLERLE ARKADAŞ OLDU

Ders sırasında sıraların üzerine çıkan kimi zaman da bir köşede uyuklayan Pamuk, teneffüslerde de öğrencilerle oyunlar oynamaya başladı.

Öğretmen Demir, Pamuk'un artık okuldan biri olduğunu, öğrencilerin onu görmediği zaman hemen aramaya başladığını söyledi.

PATİSİYLE KAPIYI ÇALIYOR

Kedinin tüm bakımıyla öğrencilerin ilgilendiğini aktaran Demir, "Çocuklar kediyi sahiplendi. Bizim hiçbir katkımız olmadı. Kediler özgür ruhlu canlılar olduğu için kendini nerede rahat hissederse orada oluyor. Muhtemelen çocukların yanında kendisini çok rahat hissediyor. Sıcak bir ortam, sevgi var, mama var. Sınıfın kapısı kapalı olduğunda patisiyle vuruyor, açtırıyor ve giriyor" dedi.

"O ARTIK BİZİM KEDİMİZ"

Okulun 5. öğrencilerinden Bahar Engin ise Pamuk'un çok tatlı bir kedi olduğunu belirterek, "Her gün bizimle derslerimize geliyor. Biz kitap okuduğumuzda adeta bizi dinliyor. Pamuk bizim kedimiz artık. Biz kendimizi onunla birlikte çok mutlu hissediyoruz. Herkes sokak hayvanlarını korumalı ve yanlarında tutmalı" diye konuştu.



