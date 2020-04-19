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Kedinin beline çelik tel bağlayıp ölüme terk ettiler

Kastamonu'da ''Meraklı'' isimli kedinin beline çelik tel bağlandı. Ölmek üzereyken fark edilen hayvan, veterinere götürüldü.

İHA |
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Kedinin beline çelik tel bağlayıp ölüme terk ettiler

Dehşete düşüren olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşandı.

Salih Aran isimli vatandaşın 3 yıldır bahçede bakımını üstlendiği "Meraklı" adlı kedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından karnına çelik tel ile sıkıca sarılarak işkenceye maruz bırakıldı.

Akıllara durgunluk veren vicdansızlık, yaklaşık 15 gün sonra kedi ölmek üzereyken ortaya çıktı.

RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Kedinin sürekli zayıfladığını, zaman zaman kustuğunu ve tuvaletini yapmakta zorlandığını fark eden Salih Aran, hayvanı veterinere getirdi.

Yapılan muayenede bir bulguya rastlanmazken, korkunç olay çekilen röntgende ortaya çıktı. Kedinin karnına sarılıp düğümlenmiş bir çelik tel olduğu fark edildi.

Kedinin beline çelik tel bağlayıp ölüme terk ettiler

TÜYLERİN ALTINDA KALDIĞI İÇİN FARK EDİLMEDİ

Kedinin tüylerinin altında kaldığı için dışarıdan fark edilmeyen tel kesilirken, hayvan klinikte gözetim altına alındı.

Kedinin boğazına düşkün olduğunu belirten Salih Aran, "Kediyi 3 yıldır bahçemizde besliyoruz. Son zamanlarda epey zayıflamıştı. Verdiğimiz şeyi doğru düzgün yiyemiyordu. Yediği zaman kusuyordu. Tuvaletini yapamıyordu. İnsanlardan kaçıyordu. Bunları fark edince bağırsaklarında bir sorun olduğunu düşünerek veterinere götürdüm." dedi.

TEL, HAYVANIN KARNI SIKILARAK BAĞLANMIŞ

Fiziki muayenede bir şey görmediklerini dile getiren Aran, "Ancak röntgeni gördüğümüzde şok olduk. Vicdansız birisi çelik telle hayvanın karnını sıkarak bağlamış. Bu nedenle doğru beslenme ve sindirim yapamamış." diye konuştu.

Kedinin beline çelik tel bağlayıp ölüme terk ettiler

İYİLEŞMEZSE AMELİYAT OLACAK

Önce kedinin bir tel parçasına takılmış olabileceğini düşündüğünü belirten Salih Aran, "Kedinin karnına sarılan tel sıkıca gerdirilip alttan pense ile düğümlenmiş. Konuşamayan, derdini anlatamayan bir hayvana bu insafsızlığı kim yapar bilmiyorum. Kedimiz şimdi veteriner arkadaşımız tarafından müşahede altına alındı. Karnı telle sıkıştırıldığı için bağırsakları yapışmış. İyileşmezse ameliyat edilecek." ifadeleri kullandı.

Sevimli kedi "Meraklı", belindeki telden kurtulduktan sonra veteriner kliniğindeki tedavisinin ardından evine döndü.

Kedinin beline çelik tel bağlayıp ölüme terk ettiler

Kedinin beline çelik tel bağlayıp ölüme terk ettiler

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