Kedisine otomobil çarpan teyze, yürek burktu

Kahramanmaraş’ta müstakil evinde kedileriyle birlikte yaşayan 90 yaşındaki Fatma Cosun’un, bir kedisine evinin önünde otomobil çarptı.

Kedi, yol kenarından alınarak tedavisi için barınağa götürüldü.

Yaralı kediyi tedavi için almaya geldiklerinde ağlayan Fatma Cosun, kedilerinden başka kimsesinin olmadığını söyledi.

FATMA NİNE YALNIZ KALMASIN DİYE KEDİ HEDİYE ETTİLER

Sokak hayvanları barınağında tedaviye alınan anne kedinin belinde ve ayaklarında kırıklar olduğu tespit edilirken, tedavisinin uzun süreceği öğrenildi. Yaşanan olay sonrası yaşlı kadını evinde ziyaret eden barınak görevlileri, Fatma Cosun’a yavru bir kedi ve yanında mamasını verdiler. Aracın çarptığı kedinin, sağlığına kavuşmasının ardından yaşlı kadına teslim edileceği öğrenildi.

Yaşlı kadına yavru kedi hediye edildi





"BİZLER DE TEYZEMİZİN BİR YAVRUSUYUZ"

Yaşlı teyzenin birer yavrusu olacağını söyleyen sokak hayvanları barınağı görevlisi Uğur Orçan ise, “Geldiğimizde teyze çok üzüntülüydü ve bize yalvardı ağladı. Kedisini iyileştirip kendisine teslim etmemizi istedi. Teyzemizin kedisi şu an tedavide ve biraz uzun sürebilir. O yüzden biz de teyzemize yavru bir hediye etmek istedik. Artık bundan sonra bizler teyzemizin birer yavrusuyuz.” diye konuştu.





"ALLAH RAZI OLSUN"

Kendisine getirilen yavru kedi için çok mutlu olduğunu söyleyen Fatma Cosun ise, herkese teşekkür etti. Cosun, “Ben burada, kedim ise karşımdaki sandalyede oturuyordu genelde. Bazen dışarı çıkmak istiyor ve iç kapıyı açıp dışarı çıkıyordu. Dış kapıyı açmıyordum. Bazen de kapıyı açıyordum dışarı çıkıyordu ve dolanıp geliyordu. Çok mutluyum bana yavru bir kedi verdiler. Herkesten Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.



