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Kedisini yakalamak isterken 12 metreden aşağı düştü

Karaman’da 14 yaşındaki bir kız balkondan sarkan kedisini yakalamak isterken 4. kattan işyerinin plastik tentesinin üzerine düşerek yaralandı.

İHA | 03.01.2019 - 20:56..
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14 yaşındaki Şahsenem C., evinde beslediği kedisini hava alması için balkona çıkardı. Bir süre sonra Şahsenem C., kedisini tekrar içeri almak için balkona çıktığında kedi kaçarak balkondan aşağı sarktı.

Daha sonra Şahsenem C., balkondan sarkan kediyi yakalamak isterken bir anda dengesini kaybedince yaklaşık 12 metre yüksekten binanın alt katında bulunan işyerinin plastik tentesinin üzerine düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kızın düştüğünü gören çevredeki esnaflar hemen durumu sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kızı alarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Şahsenem C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kızın düştüğü yerde inceleme yaptı.

Kedisini yakalamak isterken 12 metreden aşağı düştü

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