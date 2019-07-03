Kediye çarpmamak için takla attı

1 25 kişinin öldüğü tren kazasının davası başlayamadı Duruşma öncesi polislerle hayatını kaybedenlerin arasında arbede çıktı. Mahkeme heyeti bu durumdan kendileri suçlanınca davadan çekildi, duruşma ertelendi.

2 DEAŞ'lı Rus kadınlar çocuklarıyla sınırda yakalandı Şanlıurfa'da, Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı kadınlar gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

3 Adıyaman'da polis şüpheliyi dakikalarca kovaladı Bir evin bahçesinde hırsız olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri duvardan duvara atlayarak mahalledeki bahçeleri didik didik aradı.

4 Giresunlu çırağın 4 metrelik bisikleti Oto tamirci çırağı Hamza Y., ilave yaptığı oturma koltuğu ile pedalı 4 metre yükseklikte olan bisiklete biniyor.

5 Gülşen: Hadise ile aramızda sorun yok "Hadise'den çok para kazanıyorum" açıklamasının üzerine birbirlerini takipten çıkaran Hadise ve Gülşen küslüğü sürüyor. Güzel şarkıcı Gülşen, "aramızda sorun yok" dese de hala takip etmiyor.

6 Hasta olan arkadaşının yerine sınava girmeye çalıştı İstanbul'da arkadaşının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan bir kadın, ifadesinde, "Başkasının yerine girmenin suç olduğunu bilmiyorduk" dedi.