Kediye çarpmamak için takla attı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Seyir halindeki 63 M 1274 plakalı otomobil sürücüsü Adnan Y., önüne çıkan kediye çarpmamak aniden manevra yapmak zorunda kalınca otomobilin hakimiyetini kaybetti.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Takla atan araçtan yaralı olarak çıkarılan Adnan Y., olay yerine giden ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda çeşitli kırıklar meydana geldiği tespit edilen sürücü, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.