Kütahya'nın Simav ilçesinde M.T. isimli şüpheli, kaldırımda yürürken önüne çıkan kediye tekme attı.

Şüphelinin kediyi tekmelemesi güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, izleyen herkes büyük tepki gösterdi.

İDARİ PARA CEZASI İLE KURTULACAK

Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayılmasının ardından Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve şüpheliye idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kediye tekme atan şahsa para cezası İZLE

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “Yerel ve ulusal basında yer alan, sokaktaki dostlarımızdan bir kediye yönelik Simav ilçe merkezinde gerçekleşen şiddet olayı ile ilgili olarak kamera görüntüleri oldukça net. Şiddet uygulayan vatandaşın kimliğini polisimiz tespit etti. Kesinlikle kabul edilemez ve görmezden gelinmeyecek bir davranıştır, esefle kınıyoruz. 5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14’üncü ve 24/k maddelerine göre idari para cezası uygulanmak üzere işlem başlatıldı.” dedi.