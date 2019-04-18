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Kediye tekme atma davasında karar

6 yaşındaki çocuğu kliniğinin önündeki kediye tekme savurduğu için uyaran veterinere saldıran dede ve baba, tutuksuz yargılandıkları davada 1'er yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 18.04.2019 - 18:13..
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Eskişehir'de 2017 yılı Haziran ayında bir veteriner kliniği önünde yaşanan saldırı mahkemeye taşınmıştı. O dava sonuçlandı.

Davalık olan olayda 6 yaşındaki çocuk, dedesi Burhaniddin Erbay ile evlerinin bulunduğu apartmanın önüne geldi. Aynı binanın alt katında bulunan veteriner kliniğinin önündeki kediye tekme savurdu.

Kediye tekme atma davasında karar

Tekme kediye isabet etmedi ama veteriner Turgay Özdemir, küçük çocuğu uyardı. Bunun üzerine dede Burhaniddin Erbay, Özdemir ile tartışmaya başladı. İkilinin birbirlerini iteklemesi üzerine araya çevre sakinleri girdi.

Kediye tekme atma davasında karar

Ancak çocuğun babası Bora Erbay da gelip, tartışmaya dahil oldu. Baba Erbay, Özdemir'i boynundan tutarak, yere düşürdü. Düşme nedeniyle sol ayağı kırılan Özdemir, işyerine ait  güvenlik kamera görüntülerini de alıp, savcılığa şikayetçi oldu.

Kediye tekme atma davasında karar

BASİT YARALAMA SUÇUNDAN DAVA AÇILMIŞTI

Soruşturma sonunda dede Burhaniddin Erbay ve baba Bora Erbay ile Turgay Özdemir hakkında Eskişehir 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yaralama, hakaret ve tehdit’ suçlarından dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Burhaniddin Erbay ve Bora Erbay katılmazken, Turgay Özdemir, avukatı ile geldi. Mahkeme, Turgay Özdemir’i beraat ettirirken, Burhaniddin Erbay ve oğlu Bora Erbay’ı basit yaralama suçundan 1'er yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırdı.

 


Kediye tekme atma davasında karar

Kediye tekme atma davasında karar

Kediye tekme atma davasında karar

Kediye tekme atma davasında karar

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