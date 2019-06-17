Servis şoförü Alpaslan Tekin, aracıyla sitenin otoparkından çıktığı sırada yoldaki bir yavru kedinin üzerinden geçerek ölümüne sebep oldu. Kedinin ezilmesine şahit olan site sakinlerinin duruma tepki göstermesiyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kediyi ezen servis şoförü mahalleyi birbirine kattı VİDEO





İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Servis şoförü ile tartışan Goncagül Üstünyer, şoförün kendisini darbettiğini iddia etti. Kavga eden iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Öte yandan, yavru kedinin servis aracının altında kaldığı anlar ile servis şoförünün tartıştığı kişileri elindeki bıçakla tehdit ettiği anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.



