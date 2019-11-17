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Kediyi ezmek istemeyen tır sürücüsü, tırla çarpıştı

Önüne çıkan kediyi ezmemek için manevra yapan sürücünün kullandığı tırın karşı yönden gelen tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İHA | 17.11.2019 - 18:55..
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Konya’nın Kulu ilçesinde yol yapımı için taşıdıkları dolgu malzemelerini boşalttıktan sonra dönüşe geçen İsmail İşcan idaresindeki 42 ACA 25 plakalı tır, iddiaya göre sürücünün önüne çıkan kediyi ezmemek için sola manevra yapmasıyla karşı yönden gelen Tahsin A. idaresindeki 16 NUE 72 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada tır sürücülerinden Tahsin A. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı. Bu sırada olay yerine toplanan vatandaşlar, sürücülere aşırı yük taşımalarından dolayı tepki gösterdi. Vatandaşlarla sürücüler arasında yaşanan arbede polisin ve çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

"SAĞA KIRMASAYDI KURTARIRDIM"

Kazadan yara almadan kurtulan sürücülerden İsmail İşcan, arkadaşıyla peş peşe gittiğini anlatarak "Mucuru boşalttık, Gökmen ile peş peşe gidiyorduk. Şuradan siyah bir kedi gidiyordu. Aynı anda sola kırdık. Tahminime göre dönecekti, u dönüşü yapacaktı. Ben de kediye vurmayayım dedim, sola kaçayım dedim. Sola kaçmam ile baktım karşımdan tır geliyor. Tır gelince kendimi bu araya atayım derken, o da bana yetişti. O da kırmış, o sağa kırmasaydı kurtarırdım" diye konuştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kediyi ezmek istemeyen tır sürücüsü, tırla çarpıştı: 1 yaralı -1

Kediyi ezmek istemeyen tır sürücüsü, tırla çarpıştı: 1 yaralı -2

Kediyi ezmek istemeyen tır sürücüsü, tırla çarpıştı: 1 yaralı -3

Kediyi ezmek istemeyen tır sürücüsü, tırla çarpıştı: 1 yaralı -4

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