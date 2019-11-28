taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7779
Euro
6.3648
Altın
1455.92
Borsa
105844.17
Gram Altın
270.532
Bitcoin
43461.54

Kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı

Maltepe'de ağaca tırmanan kediyi zorla düşürerek iki köpeğe parçalatan ve o anları sosyal medyada paylaşan 3 kişi yakalandı.

İHA | 28.11.2019 - 05:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Maltepe’de geçtiğimiz günlerde iki maganda, ağaca tırmanan kediyi zorla ağaçtan indirmiş ve iki köpeğe parçalatmıştı. Sosyal medyada yayılan o görüntüler büyük tepki çekmişti.

Magandanın köpeklerin önüne attığı kedi telef oldu

3 "ÇOCUK" DA YAKALANDI

Olayın ardından Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park timleri harekete geçti. Köpek sahipleri olan S.U. (16) ve S.D. (14) ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.A. (17) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar Maltepe’de farlı adreslerde yakalandı. Olaya karışan pittbull cinsi köpekler mahallede bulunan boş bir arazide baraka içerisinde bulunarak belediye görevlilerine teslim edildi.

Şahıslara, ‘hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması’ ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu maddeleri uyarınca adli ve idari işlem uygulandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

57
Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklikler kabul edildi

Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklikler kabul edildi

18
Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

18
İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı

İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı

11
SGK'yi zarara uğratan medikal firmalarına operasyon

SGK'yi zarara uğratan medikal firmalarına operasyon

7
Dresden’deki müze soygununda çalınan eserlerin listesi

Dresden’deki müze soygununda çalınan eserlerin listesi

10
Teröristler Akçakale'ye saldırdı: 4 asker yaralı

Teröristler Akçakale'ye saldırdı: 4 asker yaralı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir