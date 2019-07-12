Kediyi kurtarmak için duvarı kırınca otel sahibi kızdı

İstanbul Silivri'de bir otelin su borusunun bulunduğu noktada yavru kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Silivri İtfaiyesi'ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALÇI DUVARI KIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi su borularının bulunduğu yerde aramaya başladı. Kedinin sesinin gelmesine rağmen bir türlü kediyi tespit edemeyen itfaiye ekipleri, çareyi su borularının bulunduğu yerde 5 santimetrelik alçı duvarı kırmakta buldu.

"OTELİME ZARAR VERDİNİZ"

Bu çalışmalar sonuç verdi ve kediye ulaşıldı. Kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ancak bu olayların sonrasında otelin sahibi olduğunu iddia eden kadın, “Bir yavru kedi için otelime zarar verdiniz.” diyerek önce itfaiye ekiplerinin daha sonra kendisine tepki gösteren çevredeki hayvanseverlerin üzerine yürüdü.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Bir kişi ile otel sahibi kadın arasındaki laf dalaşı ise kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından otel sahibi, ifadesini alınmak için karakola götürdü. Bu sırada çevredeki vatandaşlar kurtarılan kediye sevgi göstermeleri gözden kaçmadı.