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Kelepçelenen adam radyatörü kopardı

Rusya’da kelepçelenerek gözaltına alınan zanlı, karakolda kelepçelendiği kalorifer radyatörünü koparıp pencereden atlayarak kaçtı.

İHA | 14.11.2019 - 15:47..
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Rusya’da yaşanan ilginç kaçış hikayesi, sosyal medyayı altüst etti.

Rusya’da bir olaya karışan zanlı, polis tarafından gözaltına alınarak karakola getirildi. Polise zorluk çıkardığı ileri sürülen zanlının bileğine kelepçe takılarak, bir kalorifer radyatörüne bağlandı.

ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Polisin ifade hazırlıklarını yürüttüğü sırada rahat durmayan zanlı, kelepçesinin bağlı olduğu radyatörü duvardan koparıp karakolun ikinci katından atlayarak, karakolun önünde bulunan aracın üzerine düştü.

Kelepçelendiği radyatörü koparıp karakoldan kaçtı İZLE

KAÇTI

Akıllara durgunluk veren kaçış olayında sesler üzerine odaya giden polisler, zanlının aşağıya atladığını fark etti. Bu sırada zanlı, düştüğü aracın üzerinden kalkarak kaçtı.

TEKRAR YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, suçu açıklanmayan zanlının yakalanıp tekrar karakola götürüldüğü öğrenildi.

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