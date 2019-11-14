Kelepçelenen adam radyatörü kopardı

1 Türkiye ekonomisinin verilerinden karne notları Bir ülkenin ekonomik göstergeleri o ülkenin karne notları gibidir. Bazıları öncü verilerdir, bazıları hayati önem taşır. Açıklandıkları zamanlar farklılık gösterse de hepsinin önemi farklı.

2 Ankesörlü aramalarla ilgili tespit edilen 8 kriter Yargıtay, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak kullandığı bu tür aramaların, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil sayılmasıyla ilgili 8 kriter tespit etti.

3 Alman vatandaşı DEAŞ'lı 6 terörist sınır dışı edildi DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine gönderilme işlemleri devam ediyor...

4 Varank: Türkiye’yi altın imalatında öncü yapmak istiyoruz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli üreticilerin çalışmalarıyla Türkiye'yi altın sektöründe öncü ülkelerden biri yapmak istediklerini dile getirdi.

5 Zonguldak'ta otomobilin yayaya çarpma anı kameraya yansıdı Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, kavşakta otomobil çarpması sonucu yaralandı.

6 Gaziantep'te cami inşaatı çöktü: 1 işçi göçük altında İnşaatın çökmesi sonucu 2 işçi yaralı kurtuldu, göçük altında kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.