Minik Kelime'nin mutluluğu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan İsayeva ailesinin 3,5 yaşındaki kızları Kelime, 5 ay içerisinde ameliyat olmaması durumunda, ömür boyu duyma ve konuşma yetkisini kaybedecekti.

GÖZÜ YAŞLI ANNENİN SESİNİ DUYANLAR OLDU

Kelime'nin ameliyatı için 120 bin TL lazımdı. Ameliyat için maddi durumları olmadığını belirten anne, yardım çağrısında bulundu. Bu çağrıdan bir süre sonra hayırseverler tarafından, küçük kızın ameliyatı için gerekli olan masraflar üstlenildi.

KELİME ARTIK DUYABİLİYOR

İstanbul’da özel bir hastanede ameliyat olan Kelime tedavisinin ardından Azerbaycan’a gitti. Ameliyatı başaralı geçen Kelime, kulağına takılan cihazlarla artık hem duyabiliyor, hem de yavaş yavaş konuşmaya başladı.

Öte yandan, Anne Feride İsayeva, çok mutlu olduğunu belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.