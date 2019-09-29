Kellah Gölü su kaynaklarının kesilmesiyle kurudu

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Tecer köyü ve Tecer Dağı kenarında yer alan Kellah Gölü, kaynakların azalmasıyla kurudu.

TARIM ARAZİ SULAMASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Tecer Dağı’ndan gelen su kaynakları ve yağışlardan beslenen göl, son yıllarda kurak geçen mevsim nedeniyle ihtiyaç duyduğu suyu toplayamadı. Çevredeki çiftçilerin arazilerini de sulamasında önemli bir yere sahip olan göl tarımı da olumsuz etkiledi.

TUZ TABAKASI OLUŞTU

Yaklaşık 5 dönümlük alana sahip olan gölün kuruması sonucu yüzeyde tuz tabakası oluştu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülendi.