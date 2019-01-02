Kelly Brook: Kilo verince aşk hayatınız daha iyi oluyor

The Mirror'a röportaj veren ünlü model Kelly Brook, son yıllar içerisinde hızla kilo aldığını, önce bu durumdan memnun olduğunu ancak sonra işlerin değiştiğini söyledi.

"BALON GİBİSİN"

10 yıl içinde büyük değişim yaşadığını söyleyen 39 yaşındaki güzel, erkek arkadaşının kendisine "balon gibisin" dediğini itiraf etti. Annesinin de kendisine "Artık yemek yemeyi bırak" dediğini açıklayan Brook, bu olayların kendisi için bir milat olduğunu söyledi. 44 bedenden 40 bedene düştüğünü dile getiren Brook, kilo verdikten sonra cinsel hayatının daha iyi olduğunu itiraf etti.

"DAHA ÇOK SEVİŞMEK İSTİYORUM"

Hayat tarzının değiştiğini, yaş aldığını ve eskiye nazaran daha çok yediğini itiraf eden Kelly Brook, 40 yaşındaki halinin 20 yaşındaki halinin iki katı olmasını istemediğini, bu nedenle de artık daha az yediğini söyledi. "Kilo verdiğiniz zaman kesinlikle daha çok sevişmek istiyorsunuz. Bu kendine güvenle ilgili bir durum" diye konuşan Brook, kilo kaybettikten sonra cinsel hayatının da daha iyiye gittiğini ima etti.