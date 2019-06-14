Kelt müziği nedir

Kelt müziği, yerel motifler taşıyan ve Birleşik Krallık'la özdeşleşen bir müzik türü olarak biliniyor.

TÜM DÜNYADA DİNLEYİCİLERİN BEĞENİSİNİ KAZANIYOR

Huzur verici olması nedeniyle sadece Birleşik Krallık'ta değil, aynı zamanda tüm dünyada dinleyicilerin beğenisini kazanıyor.

KELT MÜZİKLERİN TÜRLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kelt müziğine ait danslar da bulunuyor. akustik gitar, mandolin, akordeon ve keman gibi daha popüler enstrümanlar da kullanılabiliyor.

Son dönemlerde celtic rock, celtic punk, celtic new age gibi füzyon türler de ortaya çıktı.