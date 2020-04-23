Kemal Dede: Atatürk gençler için bir ömür tüketti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çulhalar Mahallesi'nde kızı Gülten Çetin ve damadı Halil İbrahim Çetin'in yayla evinde yaşayan 102 yaşındaki Kemal Akcan, cumhuriyetin kurulduğu ilk yılları dün gibi hatırlıyor.

O yılları yeniden yaşayan Akcan, evlerinin bahçesinde ağaçların dibinde oturup, ovayı seyrederek, çayını yudumlarken o tarihi günleri anlattı.

"MUSTAFA KEMAL GENÇLER İÇİN BİR ÖMÜR TÜKETTİ"

Mustafa Kemal Atatürk'ün bir nesil yetişsin diye ömrünü feda ettiğini söyleyen Akcan, "Mustafa Kemal, cumhuriyetin kuruluşunda çok önemli roller üstlenmiştir. Gençlere ise bir ömür tüketti, 'Bir nesil yetişsin' diye. İnkılaplar yaptı, 'cumhuriyet yaşasın' diye" dedi.

ATATÜRK'Ü GÖREN KİŞİLERDEN BİRİSİ

Akcan 10 yaşındayken, Atatürk'ü İzmir ziyareti sırasında gördüğünü de anlattı.

Cumhuriyetin çok zor şartlarda kurulduğunu aktaran Akcan, bunu 'Unutma' isimli şiirden alıntı yaptığı şu dizelerle anlattı:

"Unutma bir avuçtan fazla insan değildik / Bize dünya düşman oldu, yenildik / Top yoktu, tüfek yoktu, süngü yoktu / Yokluktan Türk yarattı bir ordu / Erkek kadın çocuk herkes savaştı / Ey Türk kızı millete inan / Ey Türk oğlu ibret olsun sana yabancı insan koyma vatana."