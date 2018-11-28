Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin’deki temaslarının ilk gününde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın, onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.

Federal Parlamento Türk-Alman Dostluk Grubu üyesi bazı milletvekilleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ardından CHP Berlin Birliği'nin düzenlediği etkinlikte partililerle görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun temasları basına kapalı gerçekleşti.

ALMAN SOSYAL DEMOKRAT PARTİ İLE GÖRÜŞECEK

Kılıçdaroğlu, Berlin temaslarının ikinci gününde Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Andrea Nahles ile Federal Meclis'te kahvaltıda bir araya gelecek, Friedrich Ebert Vakfı tarafından düzenlenen konferansta konuşma yapacak.

ALMAN BAKAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Sosyal Demokrat Parti Genel Merkezini de ziyaret edecek Kılıçdaroğlu'nun, Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ve Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı nezdindeki AB'den sorumlu Bakanı Michael Roth ile görüşmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, Almanya temaslarının ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geçecek.

Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile Faik Öztrak da eşlik ediyor.