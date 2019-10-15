Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar sonrasında özel araçlarda, sigara içilmesinin önüne geçildi.

Trafik polisleri, yurt genelinde yapılan uygulamalarla araçlarda sigara içen sürücülere 153 liralık para cezası kesti.

Sigara içmeyenler tarafından memnuniyetle karşılanan bu karar, sigara tiryakilerini rahatsız etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya tepki gösterenler arasına katıldı.

"AKIL VAR MANTIK VAR"

Partisinin grup toplantısına konuşan Kılıçdaroğlu, "Vatandaşın kendi kullandığı arabada sigara içmesine ceza getirdiler. Vay kendi arabanda neden sigara içiyorsun? Yahu bu memleketin başka sorunu mu kalmadı Allah aşkına? Akıl var mantık var." ifadelerini kullandı.

"KAÇAKSA KAÇAK, SATMAYA DEVAM ET, BEN SENİN ARKANDAYIM"

Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 yılında Erzurum'da bir kahvehanede konuştuğu kaçak sigara satıcısına, "Hiç korkma kaçaksa kaçak. Sigara satmaya devam et kardeşim. Ben senin arkandayım." dediğini anlatmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, arabada sigara yasağını eleştirdi ViDEO

Kılıçdaroğlu'ndan kaçak sigara satıcısına destek haberi