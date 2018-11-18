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Kemal Kılıçdaroğlu: Başımız sağ olsun

Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne Milletvekili Erdin Bircan’in vefatına ilişkin konuştu.

İHA | 18.11.2018 - 14:27..
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın vefatı üzerine hastaneye gelerek, Bircan’ın ailesine taziyelerini iletti.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Erdin Bircan’ın eşi Bahriye, çocukları Eren, Erdem ve gelini Ayşe ile birlikte dua eden Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Bircan’ın uzun süredir tedavi gördüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, “Doktorlar elinden geleni yaptı. Aile büyük bir umutla bekliyordu. Sonunda hak tecelli etti ve kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun.” dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve CHP milletvekilleri de hastaneye gelerek Bircan’ın ailesini ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu: Başımız sağ olsun

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