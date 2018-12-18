Kemal Kılıçdaroğlu: Ben zaten sokaktayım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarında, işçileri sokağa çıkmaya teşvik etmişti. Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'n,a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepkiler gelmişti.

"MEYDANLARI YİNE DAR EDERİZ"

15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl meydanları dar ettiyse yine dar ederiz açıklamasında bulunan Erdoğan, "Bay Kemal, kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim. Burası Paris değil. Burası Hollanda da değil. Sen eğer, Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya teşebbüs edersen, o televizyon ekranlarında ne idüğü belirsiz, kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bilesin ki; bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl meydanları dar ettiyse yine dar ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

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"SEN VATANDAŞTAN UZAKSIN"

Bugün Meclis toplantısında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ben zaten sokaktayım. Sen vatandaştan uzaksın. Ben sokağa çıkarım, vatandaşla tokalaşırım, kahvede de otururum. Sen kimsin de sokağa çıkarsan yaşatmam diyorsun. Sen ne sanıyorsun kendini." dedi.

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