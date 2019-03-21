Kemal Kılıçdaroğlu bilekliğini takmaya devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerine 11 gün kala siyasi partiler son kozlarını oynuyor. Millet İttifakı kapsamında CHP ve İyi Parti ortak mitinglerini sürdürüyor.

Kocaeli'nde gerçekleştirilen ortak mitinge, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

BİLEKLİĞİ ÇIKARTMADI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "uğurlu bilekliğini" kolundan halen çıkartmadığı, mitingde çekilen fotoğraflarda kameralara yansıdı.

LEYLEK GÖRÜRSE DİLEĞİ KABUL OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğurlu bilekliği neden taktığını ve ne zaman çıkaracağını "Kırklareli'ye gittim. Bu bileklik Balkan geleneği. Dilek tutulup bileklik takılıyormuş. Leylek görüldükten sonra çıkarılıyor. Daha henüz leyleği görmedim. İzmir'e gittim leylek var mı diye göremedim. Aydın'da göremedim. Bugün Hatay'da göremedik. Bakalım yarın Antalya'da görürsek çıkaracağız bilekliği. Dileğimiz inşallah yerine gelir." ifadeleriyle açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu bilekliği çıkarmak için leylek bekliyor VİDEO

LEYLEKLERİN GÖÇ YOLU

Yaz, kış göç eden leylekler uçsuz bucaksız yerlere uzun mesafeleri kat ederek varıyor. Bir leylek bir yıl içerisinde 18 ülke gezip 21 bin 623 kilometre yol boyunca uçabiliyor.

Buna göre; Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan leylekler İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu sınırları üzerinden Suriye ve Musul'a oradan da Sudan'da gidiyor. Bahar'ın müjdecisi olarak bilinen leylekler bu yıl Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelmeye başladı.

Leylek Pomona'nın göç yolu VİDEO



