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Kemal Kılıçdaroğlu: Çözüm üreten tek parti biziz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant Kampı'nda Türkiye'nin sorunlarına çözüm üreten parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber | 06.10.2019 - 15:21..
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Kemal Kılıçdaroğlu: Çözüm üreten tek parti biziz

Bolu Abant'ta düzenlenen CHP TBMM Grubu'nun 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gününde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gelecek seçimler için çalışma mesajı verdi.

"TÜRKİYE'Yİ AYDINLIĞA ÇIKARACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı şunları söyledi; "Bizim Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak gibi bir görevimiz var. Tarihin bize yüklediği misyon budur. Biz bu misyonu yerine getireceğiz. Türkiye'nin tüm coğrafyasına dağılacağız, her yerde bunları anlatacağız. Hiç kimse en ufak bir enmdişeye kapılmasın. Nasıl yerel seçimlerde bir basamağı atladıysak önümüzdeki seçimlerde de bu basamağı atlayacağız. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.

Kemal Kılıçdaroğlu: Çözüm üreten tek parti biziz VİDEO

HER SORUNA ÇÖZÜM ÜRETEN TEK PARTİ BİZİZ

Çünkü biz Türkiye'nin sorunlarını bilen ve her sorununa çözüm üreten tek partiyiz. İnsandan, doğadan, sevgiden, üretimden, alınterinden yana çözüm üreten; Londra'daki tefeciler için değil, çiftçi Mehmet için, esnaf için çalışan, fabrikalarından duman tüten bir Türkiye için çalışacağız. "

Kemal Kılıçdaroğlu: Çözüm üreten tek parti biziz


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