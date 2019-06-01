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Kemal Kılıçdaroğlu dinsiz parti eleştirisine yanıt verdi

İmam hatiplilerle bir araya gelen CHP Lideri, partilerin dininin olmadığını belirterek eleştirileri kabul edemez olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 01.06.2019 - 09:10..
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Kemal Kılıçdaroğlu dinsiz parti eleştirisine yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, önceki akşam iftarda Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri, partisine yönelik yapılan "dinsiz parti" eleştirilerine de yanıt verdi.

"SİYASİ PARTİLERİN DİNİ OLMAZ"

Devletin ve kurumların dininin olmadığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Örneğin Merkez Bankası’nın dini olabilir mi? Siyasi partilerin de dini olamaz. Sadece kişilerin dini inançları olabilir. Herkesin inancına saygılı olunması gerekir. CHP zaman zaman bu konularda eleştiriliyor ancak bu kabul edilemez" şeklinde konuştu.

CHP Lideri, İstanbul seçimlerine ilişkin ise "Seçimlerde kul hakkı yediler" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu dinsiz parti eleştirisine yanıt verdi

Kemal Kılıçdaroğlu dinsiz parti eleştirisine yanıt verdi

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